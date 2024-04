Florin Pîrvu, cu lacrimi în ochi după ce şi-a umilit fosta echipă! Mesaj ferm despre Petrolul în lupta pentru rămânerea în Liga 1 - Antena Sport

Duelul dintre Petrolul și Voluntari a contat pentru etapa cu numărul 3 din playout-ul Ligii 1. După acest meci, ilfovenii lui Pîrvu s-au distanțat de zona roșie a clasamentului.

Veteranul din apărarea Petrolului a spus că „lupii” au făcut un meci foarte slab, în care echipa nu a arătat absolut nimic.

Totodată, Paul Papp a spus că jucătorii trebuie să își strângă rândurile și să își revină, până la următoarea partidă din campionat.

„Cel mai slab meci de când sunt aici, fără intensitate, făra nimic! Așa e la fotbal. Sunt momente și momente. Trebuie să strângem rândurile. Caracterele puternice se văd la greu și mie îmi place să joc așa.

A fost umilitor. În vestiar am vorbit și am zis să facem orice să dăm și noi un gol. Dar, în seara aceasta, fotbalul ne-a pedepsit. Am fost foarte naivi, n-am arătat ca o echipă matură. E normal să fim cu moralul la pământ, pentru că am fost umiliți”, a spus Paul Papp, pentru sursa citată.

FC Voluntari a învins-o cu 4-0 pe Petrolul şi s-a îndepărtat de locurile de baraj. Echipa antrenată de Florin Pîrvu a ajuns la 20 de puncte, cu 3 mai multe decât primul loc de baraj, ocupat de Poli Iaşi.

Florin Pîrvu şi-a învins fără drept de apel fosta echipă. Voluntari s-a apropiat la 2 puncte de „lupii galbeni” în clasament.