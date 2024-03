Florin Prunea, cucerit de un jucător de la Dinamo: "E un real câştig!" Verdict după remiza "câinilor" cu Poli Iaşi - Antena Sport

Dinamo joacă, arată din ce în ce mai bine. Arată forță de joc. Din punct de vedere fizic arată bine. Eu cred că după întreruperea din martie va arăta și mai bine”, a mai declarat Florin Prunea.

Zeljko Kopic, concluzie clară după Poli Iaşi – Dinamo 0-0

Zeljko Kopic a tras o concluzie clară după Poli Iaşi – Dinamo. Antrenorul croat al „câinilor” s-a plâns de ratările jucătorilor săi din timpul meciului din Copou. Poli Iaşi şi Dinamo au încheiat la egalitate primul meci al etapei cu numărul 29 din Liga 1.

„Cred că am meritat cele trei puncte după cum am jucat. Sunt mulţumit de prestaţie, de energie, de ocaziile create, dar am ratat mult.

E ok un punct, dar în aceste circumstanţe, când ai astfel de ocazii, trebuie să marchezi. Cred că am fost mai aproape de cele trei puncte după cum am jucat în repriza a doua. Am făcut tot ce trebuia, mai puţin să înscriem.

Trebuie să pregătim bine meciul, jucăm acasă. Cred că acolo, alături de suporteri, pe terenul nostru, vom fi mai buni”, a declarat Kopic, la digisport.ro.