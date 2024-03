Zeljko Kopic, concluzie clară după Poli Iaşi - Dinamo 0-0: "Meritam 3 puncte". Marele reproş pentru jucători - Antena Sport

Reclamă

E ok un punct, dar în aceste circumstanţe, când ai astfel de ocazii, trebuie să marchezi. Cred că am fost mai aproape de cele trei puncte după cum am jucat în repriza a doua. Am făcut tot ce trebuia, mai puţin să înscriem.

Trebuie să pregătim bine meciul, jucăm acasă. Cred că acolo, alături de suporteri, pe terenul nostru, vom fi mai buni”, a declarat Kopic, la digisport.ro.

Reclamă

Dinamo a ajuns la 26 de puncte în urma egalului de la Iaşi, dar a rămas pe locul 15, în timp ce echipa lui Leo Grozavu a ajuns la 32 de puncte. Etapa viitoare, Dinamo va juca pe teren propriu cu UTA, în timp ce Poli Iaşi va juca la Galaţi, cu Oţelul.

Poli Iaşi – Dinamo

Echipa Poli Iaşi a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a 29-a din Superligă, potrivit news.ro.

La Iaşi, în primul meci al etapei a 29-a, gazdele au evoluat fără antrenorul Leo Grozavu pe bancă, acesta fiind suspendat după cartonaşul roşu primit etapa trecută.

Reclamă 4 / 0/3

În minutul 12 Itu nu a tras destul de tare ca să-i pună probleme lui Golubovic. După nouă minute, Hakim Abdallah a încercat să devieze pasa lui Pavicic, dar a trimis puţin pe lângă poartă. În minutul 63, Hakim Abdallah nu a reuşit să prindă poarta la centrarea lui Borduşanu, iar în minutul 84 Dani Iglesias a pasat perfect, Abdallah a preluat şi nu l-a putut învinge pe portarul ieşenilor. S-a încheiat 0-0 şi Poli Iaşi a ajuns la 32 de puncte, ocupând locul 12, în timp ce Dinamo are 26 de puncte, fiind pe locul 15. POLI IAŞI: Ailenei – Todoroski (Martac 88), Samayoa, Fl. Ilie, C. Itu (Saghiri 46), Stefanovici – Harrison (A. Roman 64), Marchioni (Jatoba 46), L. Mihai – Bettaieb, S. Buş (Kabran 64). ANTRENOR: Leo Grozavu DINAMO: Golubovic – Edgar Ie (Homawoo 46), Velkovski, Patriche – De Moura, Gnahore, Pavicic (Ilic 90+3), Borduşanu – Milanov (Dani Iglesias 61), Hakim Abdallah (A. Bani 90+3), Goncalo Gregorio (Selmani 46). ANTRENOR: Zeljko Kopic Cartonaşe galbene: Todoroski 10, Marchioni 27 Arbitri: Rareş Vidican – Sebastian Gheorghe, Adrian Popescu – Marius Omuţ Arbitri VAR: Claudiu Marcu – Viorel Flueran Reclamă

Observator: Liviu Ciubotariu

Cine va câştiga Marele Premiu al Bahrainului? Max Vertappen Charles Leclerc Sergio Perez Lewis Hamilton Carlos Sainz Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...