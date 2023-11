Florin Prunea, detalii incredibile din vestiarul lui Dinamo: „Se înjurau între ei!” Ce a spus despre plecarea lui Ovidiu Burcă - Antena Sport

Reclamă

Fostul portar a mai declarat că nu se aștepta ca Ovidiu Burcă să-și dea demisia, însă susține că problemele imense de la club l-au determinat să facă acest lucru.

„Recunosc, nu mă așteptam să plece Ovidiu. Acum, când văd ce se întâmplă este clar că acolo au fost probleme mari! Și vorbesc de la cel mai înalt nivel până în vestiar. Eu cred că și în vestiar sunt. Am văzut … Am zis, până acum am tăcut, am zis, hai să protejăm echipa … I-am văzut la meciul cu FCSB, jucători care se înjurau între ei … Era clar că acolo și în vestiar este ceva rupt.

Să le dea Dumnezeu mintea cea de pe urmă să aducă un om care să adune aceste cioburi pentru că e clar că acolo totul este țăndări”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

Ioan Andone ştie care a fost greşeala majoră pe care a făcut-o Ovidiu Burcă la Dinamo

Ioan Andone ştie care a fost greşeala majoră pe care a făcut-o Ovidiu Burcă la Dinamo. „Fălcosul” consideră că Burcă nu s-a axat pe obţinerea punctelor, acesta fiind motivul pentru care a trebuit să plece de la Dinamo.

”A fost entuziasm foarte mare cu promovarea și nu au analizat bine. Nu au fost în regulă transferurile. Nu au fost reușite, nu au luat jucători care să aducă puncte, nu contează impresia artistică. A greșit, nu s-a axat pe acumularea punctelor. Aștepți un meci, două, dar nu zece.

Jucătorul își pierde din încredere, nu mai are entuziasm, are teamă. În ultimii 30 de metri, nu s-au creat ocazii. El a vrut să joace ca o echipă mare, e filosofia lui, dar trebuie să intri în lupta directă. Au avut o problemă mare, prin numărul de goluri înscrise, e clar. Nu poți să vorbești până nu vine perioada de transferuri. Dacă rămânea, sunt convins că Burcă schimba șase-șapte jucători, care nu au demonstrat că merită să fie la Dinamo. Eu nu pot să dau nume. Trebuie să aduci un număr ’9’, doi jucători rapizi în părți. Îți mai trebuie mijlocaș central, un fundaș central”, a declarat Ioan Andone pentru digisport.ro.