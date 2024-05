U Cluj - Dinamo, 20:00, LIVE TEXT. "Câinii", obligați să câștige pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare - Antena Sport

Mircea Rednic a răbufnit după a primit o întrebare legată de Dinamo

Întrebat despre o posibilă retrogradare a lui Dinamo, Mircea Rednic a răbufnit și a dezvăluit faptul că nu este interesat de situația echipei din Ștefan cel Mare.

Antrenorul de la UTA a spus că nu ar trebui să fie considerat un dinamovist, având în vedere că a făcut performanță și alături de Rapid.

”Pe mine nu mă interesează de alții (n.r. de Dinamo). Pentru noi (n.r. UTA) toate meciurile sunt importante. La Arad, toate partidele sunt grele. Nu facem calcule pentru clasament. În sfârșit, va fi primul an în care nu facem calcule.

(n.r. Credeți că Dinamo va retrograda?) Eu n-am treabă cu nimeni și nu mă interesează. Nu mai vorbiți că sunt dinamovist, pentru că nu am nicio treabă. Și la Rapid am fost atâția ani și am luat trofee. apoi pe unde i-am prins i-am bătut. Eu nu am nicio treabă cu nimeni”, a spus Mircea Rednic, la conferința de presă.

UTA este lider în play-out, iar în ultima etapă va juca chiar în deplasare cu Dinamo.