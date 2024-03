Florin Prunea, şocat de ce a văzut la Rapid - Farul: "Tribuna 2 se certa cu peluza. Am rămas stupefiat" - Antena Sport

Și am rămas stupefiat să văd cum arăta Rapid acum câteva zile, club european, da?, și în meciurile din trecut, și ce s-a întâmplat aseară în Giulești. Parcă s-a șters tot”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.

Cristiano Bergodi, mesaj dur pentru fani: „Noi ce vină avem?”

Cristiano Bergodi a vorbit şi despre protestul galeriei, care nu a cântat în timpul partidei cu Farul. Peluza a protestat după ultimele evenimente în care au fost implicaţi Liviu Ungurean, şeful galeriei, dar şi Daniel Niculae, preşedintele clubului. Cu toate acestea, Bergodi nu înţelege ce vină au jucătorii în această situaţie:

„Sunt lucruri care s-au întâmplat în ultimele zile care ne-au afectat. Eu zic că nu e uşor să treci peste aceste momente. Jucătorii s-au antrenat bine, dar această atmosferă, cu peluza care nu cântă… eu nu înţeleg ce vină are echipă. Ce vină avem noi? Înţeleg protestul, dar e un moment dificil pentru echipă. E un meci de fotbal, cântaţi, daţi un sprijin echipei. Astăzi nu am înţeles, sincer. Repet, noi nu avem nicio vină. Singura vină e că am pierdut meciul.

Lupta continuă. Trebuie să schimbăm foaia în meciul cu Craiova, dar asta este din păcate”, a declarat Cristiano Bergodi, la digisport.ro.