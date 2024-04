Florinel Coman, anunţ despre plecarea de la FCSB! Marele său obiectiv din 2024 - Antena Sport

Obiectivul personal este să iau campionatul cu această echipă. Sunt de foarte mult timp aici. M-am atașat și este normal să-mi doresc un titlu, mai ales că este Steaua (n.r – FCSB) și este cea mai iubită echipă din România”, a spus Florinel Coman la sport.ro.

Printre aceștia, singurul jucător din campionatul României, este Florinel Coman, care ocupă poziția a 5-a. Topul este bazat pe media notelor obținute în acest sezon, iar „Mbappe” a obținut punctajul de 7,92. Tot el a fost cel care a postat această listă, pe rețelele de socializare.

Jucătorul de la FCSB se află peste Angel Di Maria, care ocupă poziția a 9-a, cu 7,76. Din Liga Portugal, în acest top, se mai regăsește si rivalul argentinianului, Viktor Gyokeres, de la Sporting Lisabona. Acesta ocupă poziția a 3-a, cu media de 7,99.

Di Maria și Gyokeres se vor duela direct în derby-ul etapei din Liga Portugal, Sporting – Benfica. Partida se joacă sâmbătă de la ora 22:30 și va fi LIVE în AntenaPLAY.

