Florinel Coman, aproape de un transfer uriaş! Golgheterul FCSB-ului este dorit de unul dintre granzii Europei - Antena Sport

Florinel Coman, aproape de un transfer uriaş Florinel Coman, în timpul unui meci al FCSB-ului / Profimediaimages Florinel Coman este aproape de un transfer uriaş. Aflat în cantonamentul naţionalei României, „Mbappe” de la FCSB ar putea da o lovitură de senzaţie şi să ajungă la unul dintre granzii Europei în această vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Atacantul în vârstă de 26 de ani a ratat transferul în Qatar, dar ar putea ajunge în Turcia. Beşiktaş a pus ochii pe starul lui Gigi Becali de la campioana României. Echipa pregătită de Giovanni van Bronckhorst i-ar putea plăti clauza de reziliere. Florinel Coman, aproape de un transfer uriaş la Beşiktaş Jurnaliştii de la Ajansspor au dezvăluit că Florinel Coman a fost recomandat la gruparea din Istanbul. „Românul are în contract o clauză de reziliere de 5 milioane de euro„, a specificiat sursa citată anterior. FCSB forması giyen Florinel Coman, Beşiktaş’a önerildi.

26 yaşındaki Rumen kanat oyuncusunun sözleşmesinde 5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. (Ajansspor) pic.twitter.com/ZA5aDu7yXG

Beşiktaş este una dintre cele mai titrate echipe din Turcia. A cucerit 16 titluri, 11 Cupe şi 9 Supercupe. Mircea Lucescu i-a stat pe bancă între 2002 şi 2004, perioadă în care a câştigat un titlu.

Gigi Becali şi-a dorit să îşi păstreze golgheterul în preliminariile UEFA Champions League. Atacantul de 26 de ani a avut un sezon fabulos. În 38 de meciuri din toate competiţiile, „Mbappe” a înscris 19 goluri şi a oferit 11 pase decisive. Cota lui de piaţă este estimată de Transfermarkt la 7 milioane de euro, dar ar putea creşte după EURO 2024.

Un scouter din Bundesliga a venit să îl urmărească pe Florinel Coman şi a tras o concluzie dură

Agentul FIFA Cristian Cernodolea a dezvăluit ce i-a transmis un scouter din Bundesliga despre Florinel Coman. „Coman are calitate, dar e plângăcios”, a fost concluzia scouterului.

„Florinel Coman, la națională, din păcate, are un trac, un blocaj. Uite, am fost recent cu un scouter din Bundesliga la un meci al celor de la FCSB. Nu vreau să fie un atac la adresa lui Coman, dar vă relatez ce mi-a transmis scouterul: «E un jucător de calitate, care cred că ar putea juca în Bundesliga. Dar se plânge prea mult! Are o atitudine în teren care… E plângăcios».

Aceste aspecte le-am observat și noi, cei din România, însă erau mult mai accentuate în trecut. Acum s-a maturizat și el. E un lider, e alt jucător și cred că și din punctul de vedere al caracterului s-a schimbat foarte mult”, a declarat Cristian Cernodolea pentru gsp.ro. Florinel Coman a ratat transferul în Qatar, la Al-Duhail. Reprezentanţii lui Al-Duhail veniseră la palatul lui Gigi Becali, să negocieze transferul lui Coman, dar în cele din urmă au renunţat să îl mai ia pe jucător. „Am negociat cu ei, au zis să dea bani în rate. Ei au zis să dea 3,5 milioane, să dea 4 milioane în funcție de meciuri jucate, că ei riscă, jucătorul la națională nu prea a funcționat… Le-am zis că trebuie să riști, dacă vrei. (…) Banii să fie 5 milioane în cap. Ei, domnule, că nu știu… Eu nu vreau să-l dau, jucătorul face 10 și voi vreți să negociați 5. Dacă dau direct 5, nu mai am ce face. Există și varianta asta. Ei sunt miliardari, dar tot vor să economisească bani”, declara Gigi Becali, la palat, după negocieri.