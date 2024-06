"E plângăcios" Un scouter din Bundesliga a venit să îl urmărească pe Florinel Coman şi a tras o concluzie dură despre vedeta FCSB - Antena Sport

Un scouter din Bundesliga a venit să îl urmărească pe Florinel Coman la unul dintre meciurile FCSB-ului din sezonul trecut şi a tras o concluzie dură.

Agentul FIFA Cristian Cernodolea a dezvăluit ce i-a transmis scouterul din Bundesliga despre Florinel Coman. „Coman are calitate, dar e plângăcios”, a fost concluzia scouterului.

„Florinel Coman, la națională, din păcate, are un trac, un blocaj. Uite, am fost recent cu un scouter din Bundesliga la un meci al celor de la FCSB. Nu vreau să fie un atac la adresa lui Coman, dar vă relatez ce mi-a transmis scouterul: «E un jucător de calitate, care cred că ar putea juca în Bundesliga. Dar se plânge prea mult! Are o atitudine în teren care… E plângăcios».

Aceste aspecte le-am observat și noi, cei din România, însă erau mult mai accentuate în trecut. Acum s-a maturizat și el. E un lider, e alt jucător și cred că și din punctul de vedere al caracterului s-a schimbat foarte mult”, a declarat Cristian Cernodolea pentru gsp.ro.

Florinel Coman a ratat transferul în Qatar, la Al-Duhail. Reprezentanţii lui Al-Duhail veniseră la palatul lui Gigi Becali, să negocieze transferul lui Coman, dar în cele din urmă au renunţat să îl mai ia pe jucătorul în vârstă de 26 de ani.