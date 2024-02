Florinel Coman, dialog incredibil cu arbitrul Cătălin Buși: "Voi m-aţi văzut doar pe mine înjurând, dar el asta mi-a spus!" - Antena Sport

Florinel Coman a avut un dialog incredibil cu arbitrul Cătălin Buși

Ce s-a întâmplat în timpul meciului FCSB – FC Botoşani 3-2 Florinel Coman a avut un dialog incredibil cu arbitrul Cătălin Buși, care a fost la centru în meciul FCSB – FC Botoşani, scor 3-1, din etapa a 27-a a Ligii 1. „Mbappe” a văzut cartonaş galben după ce şi-a ieşit din minţi pe finalul meciului.

Florinel Coman a fost decisiv pe Arena Naţională. A reuşit o „dublă” de senzaţie şi a ajutat-o pe FCSB să câştige în faţa ultimei clasate. Roş-albaştrii nu se pot bucura pe deplin. Nana Antwi şi căpitan

„Ne gândeam că ne aşteaptă un meci greu, era clar că vor veni cu dăruire în plus, cu altă viteză de joc. Am început foarte bine meciul, am marcat în minutul 6. Am crezut că totul va fi cum doream, dar din păcate nu a fost aşa. Nana este la debut, aşa că ne pare rău pentru el, l-am încurajat la pauză, a început să plângă.