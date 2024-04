Florinel Coman l-a descris în două cuvinte pe Elias Charalambous. Mesaj cu trimitere directă la Gigi Becali - Antena Sport

Mă simt bine că fac parte din acest grup, că jucătorii sunt alături de mine și-mi dau libertatea să-mi arăt calitățile. Publicul, minunat, mai mulți ai noștri”, a spus Florinel Coman, pentru digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 0-1.

„Am făcut un pas mare, o victorie importantă. Nu s-a terminat. În seara asta băieții vor petrece și de mâine ne vom concentra pe meciul cu Rapid. Mereu am spus că Florinel, la calitățile pe care le are, nu este de România. Este un jucător de clasă mondială și a arătat-o din nou astăzi„, l-a completat şi Charalambous.

CFR Cluj – FCSB 0-1

Bucureştenii au dominat startul de meci din Gruia şi după ce Răzvan Sava a respins în bară şutul lui Adrian Şut (min. 11), Florinel Coman a executat perfect o lovitură liberă şi a deschis scorul în minutul 16. Miculescu, pentru oaspeţi, şi Bîrligea, pentru gazde, au mai ratat ocazii şi la pauză FCSB a intrat cu avantaj de un gol.

În partea secundă Cristian Manea a trimis o lovitură de cap periculoasă, în minutul 47. Florinel Coman a şutat peste poartă în minutul 58, iar Ngezana a trimis cu capul alături opt minute mai târziu. Bîrligea a ratat o ocazie uriaşă în minutul 74, când a şutat de două ori spre poarta lui Târnovanu. Peter Michael a trimis şi el pe lângă poarta bucureştenilor, cu o lovitură de cap (min. 85). Finalul a fost încins, cu Aly Abeid eliminat şi meciul s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru FCSB, care conduce cu 44 de puncte în play-off, având 13 puncte avans faţă de echipa de pe locul secund, CFR Cluj, care a adunat 31 de puncte.

CFR CLUJ: R. Sava – Cr. Manea (Mogoş 78), M. Ilie (Kresic 58), Boben, Abeid – Muhar, K. Keita (El Kaddouri 70), Avounou (P. Michael 77) – C. Deac, Bîrligea, Otele. ANTRENOR: Francisc Dican

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Chiricheş, Radunovic – Lixandru, Ad. Şut, Olaru (Dawa 82) – Oct. Popescu (Radaslavescu 82), Miculescu (Antwi 89), Fl. Coman (Baba Alhassan 79). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: K. Keita 22, Boben 65 / Radunovic 81