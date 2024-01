Gabi Balint l-a făcut praf pe Octavian Popescu după FCSB - UTA 4-0: "E o decepţie, păcat de el. Să se uite la Coman" - Antena Sport

Reclamă

Problema e că e foarte tânăr, dacă iese din echipă cred că se pierde. Păcat de el, că e talentat. A făcut niște meciuri extraordinare, ne miram câtă maturitate avea în joc. A dat goluri la început și apoi a căzut. Are nevoie de un sfătuitor în care să aibă încredere, să îi spună ce face greșit și să aibă încredere în el.

Să se uite la Coman, care a spus că a lucrat cu un mental coach. Trebuie să aibă un psiholog sau să vorbească cu un fost jucător mare în care are încredere. Spune că dă un gol și gata, îi revine încrederea. Nu e chiar așa, că a mai dat goluri, nu se rupe vraja, ai dat un gol și ești alt om.

Poate are niște lucruri din afară care îl afectează. Și eu am avut momente proaste și am vorbit cu Iordănescu. Mergeam la el acasă și vorbeam, stăteam cu el la masă”, a spus Balint, citat de digisport.ro.

Octavian Popescu: Îmi lipseşte încrederea în mine

Octavian Popescu a dezvăluit că obiectivul său din acest sezon este să cucerească titlul alături de FCSB. Mijlocaşul a fost titular în duelul cu UTA, fiind utilizat în flancul stâng al ofensivei, pe poziţia pe care, în mod normal, evoluează Florinel Coman. Chiar şi aşa, acesta a susţinut că îi lipseşte încrederea în această parte a sezonului.

„Am făcut o pregătire foarte bună, am avut şi un meci amical, am câştigat, legăm victoriile şi este foarte bine. Acesta este gândul nostru, să câştigăm fiecare meci, când intrăm pe teren, dăm totul. Îmi fac treaba oriunde joc, sper să o fac cât mai bine.

Mi-am propus să ajut echipa, să câştigăm campionatul, nu l-am mai câştigat de o grămadă de timp. Sunt perioade şi perioade, câteodată eşti cel mai bun, uneori eşti şi jos. Dau totul la antrenament, îmi lipseşte încrederea în mine. Golurile, un meci bun, o pasă de gol… Nu am simţit presiune, nu a fost o problemă asta. Este foarte bine, suntem la 11 puncte de locul doi. De când sunt aici, nu a fost aşa niciodată. Puteam să avem mai multe. Avem o echipă foarte bună, nu este o întâmplare asta”, a spus Popescu, pentru sursa citată. FCSB – UTA 4-0 FCSB a învins, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia UTA, în ultimul meci din etapa a 22-a a Ligii 1. Echipa lui Charalambous s-a distanţat la 11 puncte de ocupanta locului secund în clasament. Arădenii au avut prima ocazie de pe Arena Naţională, în minutul 7, când Ariel Lopez a trimis în bara transversală din şase metri. Apoi au urmat două minute în care Darius Olaru a rezolvat meciul. Gol superb din voleu, din afara careului, în minutul 20, după care, două minute mai târziu, a înscris profitând de greşeala lui Căpuşă. Gazdele au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 39, la Octavian Popescu, iar repriza s-a încheiat cu ocazia lui Fabry, din minutul 45+1. În partea secundă, Kucher a scos la şutul lui Alexandru Băluţă, în minutul 54, dar bucureştenii au beneficiat de un penalti acordat după consultarea VAR şi Olaru a transformat în minutul 66, reuşind prima sa triplă în Superligă. De altfel, mijlocaşul de la FCSB este golgeterul la zi al campionatului, cu 13 reuşite. Rezultatul final a fost stabilit de Miculescu, în minutul 82, după o lansare a lui Şut, o pasă dată de Baba Alhassan şi finalizarea atacantului venit chiar de la Arad. FCSB s-a impus cu 4-0 şi este pe primul loc în Superligă, cu 47 de puncte, la 11 puncte de echipele clasate pe locurile doi şi trei. UTA Arad se află pe locul 13, cu 24 de puncte. Reclamă

