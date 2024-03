Gică Hagi şi-ar putea pierde o vedetă de la Farul! Anunţul de ultimă oră: "Vrea şi el altceva!" - Antena Sport

Reclamă

„El deocamdată e cu noi, ne-a ajutat foarte tare să ajungem aici. Se simte bine, e jucătorul lui Fiorentina. Cam asta este. În rest vom vedea.

Mai sunt zile. Nu îl împrumut eu. Depinde de ce vrea Fiorentina. El a stat doi ani la mine, cred că nici jucătorul nu mai vrea. Vrea și el altceva”, a declarat Gică Hagi, conform digisport.ro.

De asemenea, Gică Hagi a oferit declaraţii şi despre obiectivul său de la Farul, după calificarea în play-off. Acesta a transmis că Farul se va lupta pentru locurile care asigură prezenţa în prelimariile competiţiilor europene.

„Cupele europene! Mergem la fiecare meci să câştigăm. Dar vom vedea, dacă vom câştiga primele meciuri, se schimbă lucrurile. Anul acesta am ştiut să jucăm meciurile cu echipele bune, am căpătat experienţă. Nu avem o mentalitate de campioni, se capătă în timp, totul se învaţă. Am învăţat multe în această vară, sperăm să facem lucrurile bine”, a mai spus Gică Hagi.

Gică Hagi a „luat foc”, în direct

Gică Hagi a „luat foc” în direct, după ce a fost întrebat despre jucătorii care au plecat de la Farul şi nu au confirmat în străinătate. „Regele” a răbufnit şi a declarat că nu poate răspunde pentru jucătorii care aparţin de alte cluburi, oferind exemplul lui Adrian Mazilu, despre care susţine că a fost cel mai bun în play-off-ul trecut.

„E greu să răspund eu pentru un jucător care a fost cel mai bun la o echipă campioană, care nu joacă la ultima sau penultima din Olanda. El e acelaşi jucător. Hagi ştie să scoată din el. Noi jucăm fotbal bun. Băluţă a fost accidentat doi ani. Una e să vorbim de o situaţie, un moment, alta e să vorbim general. Au devenit cei mai buni, când au plecat în altă parte. La 17 ani, când pleacă unul, acel jucător nu e încă copt! Cum fac alţii…au o cotă foarte bună. Echipele din Croaţia şi Serbia au bugete de 30-40 de milioane. Alea vând cel mai mult. Restul…mai răsare unul, cum se întâmplă şi la noi. Ele sunt în Champions League, statul e ajutat. Sunt acolo! Cota jucătorului e alta. Serbia şi Croaţia au fost la Campionatul Mondial, cota e alta! Când echipele de club vor fi în Champions League sau Europa League, atunci da. Când echipa naţională se va califica la Europene şi Mondiale, atunci putem avea. Totul se rezumă la cota jucătorului, de acolo pleacă tot. De aceea nu puteam vinde jucători pe mulţi bani”, a declarat Gică Hagi, la digisport.ro.

