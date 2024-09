Gică Hagi vrea să transfere de la FCSB! Jucătorul pentru care Farul Constanţa insistă - Antena Sport

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi.

Mie îmi plăcea de când era la Dinamo. El mi-a scăpat printre degete că nu știam. Nu stăteam eu să văd când e liber Popescu. Dar mi-a plăcut de el când ne-a dat el gol odată cu capul dintr-un corner. Acum vreo 3-4 ani, era la Dinamo.

Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător. Fundașul central trebuie să aibă peste 1,80 m și să fie puternic. Nu e puternic, nu ai ce să faci, la revedere”, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro.