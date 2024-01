Gică Popescu a dezvăluit cadoul perfect pentru Gică Hagi, în ziua în care va împlini 59 de ani: "Ăsta ar fi cadoul potrivit" - Antena Sport

Reclamă

„Vom juca cu FCSB la București. Cel mai potrivit cadou pentru Gică Hagi ar fi victoria”, a declarat Gică Popescu, în cadrul unui eveniment la care au participat componenţii Generaţiei de Aur.

FCSB este pe primul loc după 23 de etape cu 50 de puncte, în timp ce Farul Constanţa se află pe locul 4, cu 36 de puncte.

Florinel Coman, savuros despre duelul cu Hagi: „Se joacă de Ziue Regelui”

La finalul meciului cu Universitatea Craiova, în care FCSB s-a impus cu 3-0, Florinel Coman a vorbit şi despre următorul meci al roş-albaştrilor, cu Farul Constanţa, recunoscând că meciul cu Farul este mereu special, mai ales că va avea loc de ziua lui Gheorghe Hagi.

„Un meci bun, cu o echipă extrem de dificilă. A venit după 4-5 eşecuri. Ne gândeam că vom întâlni o echipă rănită care vrea să se ridice împotriva noastră. Ne-am gândit că suntem liderul campioantului şi ne-am impus să câştigăm. Viteză, am luat deciziile bune, am fost puternici. Nu e nimic grav, am terminat anul cu o durere la deget. Am fost frig şi m-a durut. M-a călcat şmechereşte în prima repriză şi asta a fost.

În a doua repriză mi-a amorţit piciorul. Sunt foarte credinicios, mi se întâmplă lucruri foarte bune şi dedic golul celui care trimite totul asupra mea. Cântăm ce cântă galeria şi facem o horă acolo. Suntem pe drumul cel bun, nu trebuie să ne-o luăm în cap. Normal, este un meci special. E ziua Regelui, se joacă de Ziua regelui, va fi special. Cu siguranţă va fi un spectacol cu ei”, a spus la digisport.ro.

