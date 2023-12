Gigi Becali a vrut să scape de el și acum este cel mai bun jucător U21 din Liga 1! Cifrele lui sunt de-a dreptul senzaționale - Antena Sport

Reclamă

Acesta i-a depășit și pe mai mulți jucători de la FCSB, cum ar fi: Pantea, Radaslavescu, David Miculescu (1 gol), Lixandru (1 gol) și Octavian Popescu (2 goluri). Fotbaliștii enumerați anterior sunt jucătorii care se încadrează la regula U21 din lotul echipei pregătite de Elias Charalambous.

Gigi Becali l-a împrumutat pe Stoica la U Cluj pentru că nu credea în abilitățile acestuia. În urmă cu ceva timp, latifundiarul a vorbit despre situația atacantului:

„Da, l-am dat pe Ianis Stoica la U Cluj. A plecat sub formă de împrumut. Așa cum am mai spus, vreau să scap de trei-patru jucători. Am rezolvat cu unul”, spunea Gigi Becali.

Gigi Becali a pus ochii pe un mijlocaș din Liga 1

Gigi Becali a pus ochii pe un mijlocaș de la o formație din Liga 1. Latifundiarul din Pipera negociază un transfer al lui Doru Andrei, jucător care evoluează Voluntari. Ar fi al treilea transfer al iernii pentru FCSB, după ce au fost prezentați oficial deja Baba Alhassan și Luis Phelipe.

Conform gsp.ro, Gigi Becali a început deja negocierile cu oficialii celor de la Voluntari, în privința unui transfer al lui Doru Andrei.

Mijlocașul este avantajat și de faptul că este eligibil pentru regula U21. Doru Andrei este născut în februarie 2003, ceea ce reprezintă faptul că s-ar putea încadra regulii și în sezonul viitor. FCSB a folosit, în mod constant, doar doi jucători U21 în acest sezon, anume Octavian Popescu și Alexandru Pantea. În lipsa acestora, a mai fost utilizat și Eduard Radaslavescu. Doru Andrei este titular indiscutabil la Voluntari, reușind să marcheze trei goluri și să ofere două assist-uri, în cele 25 de meciuri bifate în toate competițiile.