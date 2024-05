Gigi Becali, "aroganţa" serii după înfrângerea cu Universitatea Craiova: "Aduceţi-ne antrenori, Gâlcă nu e de talia mea" - Antena Sport

Îl vreau pe Lucescu să vină la Rapid, am și eu cu cine să mă bat. De-aia n-am vrut să plec la Liverpool. Când am auzit că vine Lucescu la Rapid… Dacă-i dă un milion, cred că vine. Și un buget de 7-8 milioane de euro de transferuri”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 2-0.

Risto Radunovic a lipsit din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Universitatea Craiova. Gigi Becali a declarat că decizia a fost luată de Mihai Pintilii, fără să îl consulte.

„Aș fi vrut să câștigăm meciul. Îmi pare rău, dar n-ai cum să-i schimbi pe oameni. Ce poți să le faci, ei campioni fiind? Nu poți să schimbi starea omului. Când nu mai are omul obiectiv nu mai are aceeași concentrare. Eu am vrut să se joace corect și drept și am pus cea mai bună echipă.

Cu Florinel n-am vrut să riscăm, iar Ngezana a fost accidentat. Radunovic? Fără să știu eu, a zis că el are ceva acasă, o problemă personală și i-a dat drumul Pintilii fără să-mi spună nimic. Eu nu îi dădeam voie. Cum adică ai tu problemă personală? Joacă fotbal! Așa cum am jucat cu Farul trebuia să jucăm și cu Craiova.

Dacă ăla lipsește, ăla lipsește, ce mai facem? M-a deranjat chestiunea cu Radunovic pentru că e Farul la mijloc și nu vreau ca Gică să se supere pe mine”, a declarat Gigi Becali, după meci, pentru sursa citată. Octavian Popescu a anunţat că se operează: „În ultimul an am jucat cu o problemă la gleznă”! Cât va lipsi de pe teren Octavian Popescu a anunţat că se operează după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Jucătorul echipei patronate de Gigi Becali a precizat şi cât va lipsi de pe teren. În minutul 55 al partidei, Octavian Popescu a ratat o ocazie uriaşă. El a trimis un lob superb, dar balonul a trecut puţin pe lângă poarta apărată de Popescu. Miculescu aştepta, cu poarta goală, o pasă de la Octavian Popescu. „A fost un meci bun, din păcate am pierdut. Nu aveam în plan să pierdem în play-off, dar uite că a venit și înfrângerea. Eu am avut o fază pe care am tratat-o superficial. Putea fi un super-gol, dar nu a fost. În ultimul an am jucat cu o problemă la gleză. Trebuie să mă operez. Voi lipsi maxim o lună și jumătate, două. Recuperarea e imediată totuși, nu voi lipsi în preliminariile pentru cupele europene. La meciul cu CFR cred că o să fie un spectacol cum nu s-a mai văzut în ultimii ani în România. Suntem serioși, nu ne vopsim în cap! (n.r. râde)”, a declarat Octavian Popescu pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Reclamă

