Florinel Coman, interzis la FCSB? Fotbalistul, dorit de un club de tradiție din Serie A

Florinel Coman a revenit la echipa națională sub comanda lui Gică Hagi, iar fotbalistul român a și marcat în amicalul contra Țării Galilor. Acum, jucătorul în vârstă de 28 de ani ia în calcul opțiunile pe care le are pentru următorul sezon.

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Deși este dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Coman are toate șansele să continue din sezonul următor într-un campionat de top, mai exact în Serie A.

Florinel Coman, pe lista celor de la Lecce

Florinel Coman are șanse mici să revină la FCSB, asta pentru că există interes pentru fotbalistul român chiar din Serie A, acolo unde a mai evoluat sub formă de împrumut, pentru Cagliari.

Potrivit presei din Italia, atacantul celor de la Al-Gharafa se află pe lista celor de la Lecce, echipă care s-a salvat pe final de sezon de la retrogradare.

Concret, sursa citată menționează că oficialii clubului doresc să întărească compartimentul ofensiv și Coman este printre variantele aflate pe lista italienilor.