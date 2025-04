Gigi Becali îl va suna pe Daniel Bîrligea, după egalul cu Universitatea Craiova. Ce l-a nemulțumit: „E zero” - Antena Sport

Nu e finală cu CFR. Depinde ce se întâmplă azi. Dacă-i bate Rapid, jucăm cu ei relaxați. Ca și Craiova, dacă-i bate Dinamo, la revedere.

Am avut vreo patru care nu au fost, nici George, nici David, nici Bîrligea. Chiricheș a zbărcit-o. Noi am jucat cu fundașii centrali, Radunovic, Târnovanu. Am jucat cu șapte jucători. Ăia patru nu au contat, deci să zicem mersi.”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.