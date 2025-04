"Nu mai face, bă, firfirici!" Gigi Becali, semnal de alarmă uriaş pentru jucătorii de la FCSB: "Trebuie luptă" - Antena Sport

„Dacă era bara aia, tot pe primul loc eram. Eu vreau ca după fiecare meci, ori să fim acolo, ori să câștigăm ceva mic. Acum am câștigat ceva mic, avem un punct față de CFR. Să vedem diseară. Normal (n.r. sunteți cu Șumudică). La ora asta avem trei puncte față de Craiova și trei față de CFR. Dacă jucăm și cu CFR și rămânem tot așa, e extraordinar.

Patronul celor de la FCSB i-a avertizat pe jucătorii săi că trebuie să schimbe ceva pentru că FCSB nu are titlul asigurat şi că este nevoie de mult mai mult pentru ca echipa sa să devină campioană pentru al doilea an la rând:

(Ce s-a întâmplat în prima repriză) Mijlocul nostru nu avea busolă. Și doi, benzile, praf. Adică și George Popescu (n.r. Octavian Popescu), și David Miculescu. După și Bîrligea, șters, jucători care nu contribuie la joc. Mijlocul nu este, benzile nu sunt, în centru, atacantul nu este. Nu poți să stai în Tănase și Cisotti, cu doi jucători nu poți să câștigi un meci. Trebuie să suferi, să te zbați, să dai sângele tău să fii campion. Război! Craiova a dat război aseară, era pe ultima sută. Și noi trebuia să facem în felul următor, dacă câștigăm, așteptăm și suntem campioni. Și Chiricheș a început să facă firfirici cum făcea în apărare. Nu mai face, bă, firfirici. Agitație, că nu suntem campioni. Trebuie luptă.

Am avut vreo patru care nu au fost, nici George, nici David, nici Bîrligea. Chiricheș a zbărcit-o. Noi am jucat cu fundașii centrali, Radunovic, Târnovanu. Am jucat cu șapte jucători. Ăia patru nu au contat, deci să zicem mersi.”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic

Gigi Becali l-a criticat dur pe arbitrul meciului Universitatea Craiova – FCSB 0-0, Horaţiu Feşnic. Becali are o istorie cu Horaţiu Feşnic. Centralul este cel care l-a făcut pe Becali să îşi anunţe ultima „retragere” din fotbal, în urmă cu doi ani. În cele din urmă, Becali s-a răzgândit.