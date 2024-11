Gigi Becali transferă doi jucători la FCSB: "Un mijlocaş central şi un atacant. Din Liga 1!" Fotbalistul remarcat la Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va transfera doi jucători la FCSB, în perioada de mercato din această iarnă. Patronul campioanei României a ţinut să afirme că este vorba numai de fotbalişti din Liga 1, pe care i-a văzut el.

Omul de afaceri este hotărât să aducă noi întăriri la echipă, după ce şi-a asigurat o sumă uriaşă din Europa League. 1.350.000 de euro va primi de la UEFA numai pentru cele trei victorii din grupa principală. Suma totală din acest sezon european a ajuns la 7.2 milioane de euro.

Gigi Becali s-a decis! Transferă doi jucători în perioada de mercato

Latifundiarul din Pipera l-a remarcat de Aaron Boupendza de la Rapid, dar nu este dispus să îi facă o ofertă lui Dan Şucu. Atacantul gabonez are o cotă de piaţă de 4 milioane de euro.

„Am zis că vreau să iau doi jucători. Nu am găsit încă. Un mijlocaș central și un atacant. Ne trebuie neapărat. Nu i-am găsit încă, o să vedem atunci. Mă voi consulta și cu ei. Eu am vorbit așa declarativ, dar nu m-am consultat și cu staff-ul. O să vorbesc cu Pintilii să văd ce zice.

Eu nu vreau să mai iau jucători din străinătate. Dacă iau străini, să îl verifice ei. La UTA, Petrolul, astea, să îi verifice ei. Nu mai iau străini, ca dovadă, la un moment dat am avut un singur străin, pe Radunovic. Iau și străini, dar să fie din Liga 1, să îl văd eu. Nu iau de la Rapid jucători.