Hermannstadt - Petrolul 0-0. "Lupii galbeni" pot egala Rapid, pe ultimul loc de play-off - Antena Sport

Hermannstadt şi Petrolul se întâlnesc în etapa a 26-a a Ligii 1. Partida de la Sibiu va avea loc duminică, de la ora 14:30, şi va putea fi urmărită live pe as.ro.

Echipa lui Adrian Mutu are nevoie de o victorie pentru a spera în continuare la ultimul loc care duce în play-off, ocupat acum de Rapid, care are un avantaj de 3 puncte faţă de prahoveni, dar şi un meci în plus disputat.

Hermannstadt – Petrolul LIVE SCORE

Min. 14: O nouă ocazie Hermannstadt. Şutul lui Murgia a lovit bara.

Min. 7: Prima ocazie a meciului le-a aparţinut gazdelor, dar şutul lui Balaure trece pe lângă poartă.

Min. 1: A început meciul.