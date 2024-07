"Hoţii! Hoţii!" Scandal la penalty-ul controversat primit de FCSB în partida cu Unirea Slobozia: "E bizar" - Antena Sport

Scandal la penalty-ul controversat primit de FCSB în partida cu Unirea Slobozia Captură Digisport Scandal la penalty-ul controversat primit de FCSB în partida cu Unirea Slobozia. În minutul 51, Vlad Baban a acordat penalty după un duel între Darius Olaru şi Marius Antoche. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Nana Antwi a făcut un sprint pe partea dreaptă, a câştigat mingea, moment în care se pregătea să centreze. În zona de la marginea careului, a avut un duel între Darius Olaru şi Marius Antoche. Scandal la penalty-ul controversat primit de FCSB în partida cu Unirea Slobozia Vlad Baban a acordat lovitura de pedeapsă pentru FCSB şi a aşteptat şi validarea de la VAR. În acest timp, fanii de pe stadionul din Clinceni au început să scandeze „Hoţii! Hoţii!„. Mai exact, Antoche i-a dat un umăr lui Olaru. Reluările nu au fost concludente, iar unul dintre comentarii partidei de la Digisport şi-a exprimat dezaprobarea pentru decizie. „E bizar să dai penalty, mai ales că faultul a fost în afara careului„, a spus Dan Ştefănescu, unul dintre comentatori. Darius Olaru şi-a ieşit din minţi în finalul primei reprize cu Unirea Slobozia Darius Olaru şi-a ieşit din minţi în finalul primei reprize cu Unirea Slobozia. Căpitanul celor de la FCSB nu a avut o evoluţie consistentă în prima repriză a partidei cu Slobozia. Darius Olaru a cedat nervos în minutul 40 al partidei cu Unirea Slobozia, după un duel cu Ariel Lopez. Căpitanul celor de la FCSB a fost faultat într-o zonă neutră, dar asta nu l-a împiedicat să aibă o reacţie nervoasă. Reclamă

Darius Olaru l-a pus la pământ pe Ariel Lopez, în încercarea de a repune cât mai rapid mingea în joc. Olaru l-a împins cu putere pe jucătorul celor de la Slobozia. Pentru ieşirea nervoasă, Darius Olaru nu a primit nici măcar un cartonaş galben din partea lui Vlad Baban.

Ce clauză de reziliere are, de fapt, Darius Olaru. Giovanni Becali a dezvăluit că Olaru nu are 5 milioane de euro clauza de reziliere, aşa cum se ştia.

„Am vorbit cu Gigi. Mi-a spus că Olaru are clauză de 10 milioane. Eu n-am știut. 5 milioane? Nu există! Mi-a zis că Olaru are o clauză de 10 milioane și că e acceptabilă. Asta e, dacă e acceptabilă… Aici, în biroul meu, am avut niște americani care au dat 10 milioane de dolari pe 50% din Coman (n.r – în 2020), iar lui Coman câte un milion de dolari net. Da, despre Orlando era vorba. Atunci, Gigi visa 30-40 de milioane. Până la urmă, nu știu dacă a luat nici astea 5 milioane (n.r – de la Al Gharafa). Știu că până acum nu a primit niciun ban FCSB-ul.

Eu vreau să-l văd pe Gigi cu banii în bancă pentru Coman. Nu vreau să se repete ce s-a întâmplat cu Tănase. Tănase, când era cu mine, tot așa… cerea 15-20-30 de milioane. A plecat pe 3 milioane, a luat banii, nu i-a luat, se ceartă managerii între ei. Eu, dacă nu am fost capabil în trei ani, i-am zis să-și găsească un manager să poată pleca. A găsit… pe 3 milioane! Pe 20-25 de milioane nu a găsit niciunul”, a spus Ioan Becali la fanatik.ro.