Ianis Hagi, reacție de senzație după ce tatăl său l-a vândut pe Enes Sali în MLS: „Nu mai surprinde pe nimeni” - Antena Sport

Reclamă

„Pe voi v-a surprins? Sunt deja 15 ani de când tata face acest lucru, nu cred că mai surprinde pe nimeni. Cred că an de an se știe conceptul academiei, echipei Farul, mereu de a produce jucători pentru România, de a vinde la echipe mai bune.

Ăsta e conceptul, iar an de an iese câte un jucător, ceea ce nu este deloc ușor. Cum a zis-o și el public, are nevoie de susținere financiară să poată duce clubul și academia la următorul nivel și să nu mai fie nevoit să vândă an de an pentru a menține bugetul pentru anul următor.

Reclamă

Să aibă deja bugetul pentru următorii 5-6 ani, pentru a-și susține cei mai buni jucători și, de ce nu, să treacă clubul la următorul nivel. Sper ca acest investitor să vină, este un club care este pe profit de ani de zile. Timp de 15 ani, an de an s-au vândut cel puțin unul sau doi jucători. Deci este un business foarte profitabil”, a spus Ianis Hagi, potrivit sport.ro.

De asemenea, un alt transfer important reușit de Gică Hagi, în acest sezon, a fost cel al lui Adrian Mazilu. Tânărul a fost achiziționat de Brighton, în schimbul sumei de 3 milioane de euro și se va alătura echipei din Premier League în această iarnă.

Gigi Becali l-a sunat pe Gică Hagi pentru a-i propune un jucător

Becali l-a sunat pe naşul său, Gică Hagi, să îl întrebe dacă vrea să îl transfere pe Cristi Ganea, jucător care a evoluat în trecut la echipa „Regelui”.

Reclamă

”Pentru Ganea am înțeles că astăzi a fost o ofertă. Am vorbit cu impresarul, apoi și cu Iașko (n.r. Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului). L-am sunat pe Gică (n.r. Hagi), să îl întreb dacă îl vrea (n.r. pe Cristi Ganea). Nu mi-a răspuns”, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.