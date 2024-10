Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după Hermannstadt - Dinamo 0-2! Mesaj uluitor: "Nu suntem bărbați!" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan, după 2-0 cu Hermannstadt

Cătălin Cîrjan e cu gândul la derby-ul cu FCSB din Cupa României, după duelul dintre Hermannstadt şi Dinamo, încheiat cu scorul de 0-2. Decarul „câinilor” s-a declarat foarte fericit, după primul succes obţinut de „câini” în deplasare, după opt luni.

Dinamo a revenit pe locurile de play-off, după victoria de pe terenul lui Hermannstadt. Astrit Selmani şi Kennedy Boateng i-au adus victoria lui Zeljko Kopic.

Cătălin Cîrjan a avut o prestaţie solidă în duelul cu Hermannstadt. Mijlocaşul a scos un penalty şi a pasat decisiv la reuşita de 2-0, a lui Kennedy Boateng.

După duelul cu Hermannstadt, Cîrjan a transmis că se concentrează asupra derby-ului cu FCSB, din grupa de Cupa României. Partida se va disputa miercuri, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

„Mă simt foarte bine aici, suntem o echipă bună. Echipa mă pune în valoare, jucăm un fotbal frumos, trebuie să-mi arăt valoarea pe teren. Am controlat jocul, am ieşit la joc în repriza a doua şi a venit şi golul doi. Am avut patru meciuri fără victorie, azi am câştigat. Ne doream foarte mult să câştigăm şi în deplasare, am avut un trac, dar în seara asta am câştigat.

Am fost foarte dezamăgiţi după meciul din campionat, dar am făcut o analiză, mergem să luăm cele trei puncte. Ne dorim să câştigăm un derby, să-i răsplătim pe suporteri. Şi azi au fost minunaţi, ne-am simţit ca acasă”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform sursei citate anterior.