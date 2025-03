"Îl felicit pe Târnovanu pentru cât de deştept e" Marius Şumudică, savuros după Rapid - FCSB 0-0: "Ăsta e norocul lor, ce să facem" - Antena Sport

Marius Şumudică a vorbit la finalul meciului dintre Rapid şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 0-0. Este a doua remiză dintre cele două în acest sezon, după ce şi-au împărţit punctele şi în tur. Giuleştenii au ajuns la 8 meciuri fără înfrângere în faţa roş-albaştrilor.

La finalul meciului, Marius Şumudică a declarat că rezultatul de pe Arena Naţională este echitabil. De asemenea, el i-a felicitat pe jucătorii de la FCSB pentru modul în care au tras de timp.

Marius Şumudică s-a amuzat după Rapid şi FCSB: „Îi felicit”

FCSB a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 36, atunci când Joyskim Dawa a văzut al doilea cartonaş galben. Şumudică s-a amuzat atunci când a vorbit despre modul în care jucătorii de la FCSB au tras de timp, cei doi remarcaţi ai săi fiind Ştefan Târnovanu şi Valentin Creţu:

„Un rezultat echitabil. Îmi pare rău că am început bine. 11 vs 11 am arătat mai bine. De foarte multe ori, când întâlneşti o echipă în 10 oameni, acea echipă se concentrează mult mai bine şi s-a văzut că au valoare. Îl felicit pe Târnovanu pentru cât este de deştept. În momentul în care a văzut că are un jucător afară, a chemat medicul, ca să nu joace în 9.

Creţu trebuia să bată un out şi se lega ghete. Se descheiase la ghete şi s-a legat. Astea sunt momente pe care le câştigi odată cu experienţa.