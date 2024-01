"Îl va lua Gigi Becali!" Jucătorul care a învins-o pe Dinamo, propus la FCSB: "Nu te miră nimic!" - Antena Sport

Gigi Becali, convins că îşi vinde cu 10 milioane de euro noile „perle” de la FCSB

Gigi Becali a făcut un anunţ euforic şi este convins că îşi vinde cu 10 milioane de euro noile „perle” de la FCSB. Patronul liderului din Liga 1 se felicită că a reuşit să îl transfere pe Luis Phelipe. Totul după ce a refuzat să îl mai cumpere pe Marius Ştefănescu de la Sepsi.

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că nu a avut de ales după ce a renunţat la regula de a transfera doar jucători români.

”Eu vreau cu români, dar spuneţi-mi un jucător român şi-l cumpăr, măcar de valoarea lui Luis Phelipe, a lui Alhassan, a lui Nana. Nu e niciunul, nici mijlocaşi, interi, atacant, fundaş dreapta, niciunul din România nu e mai bun pe postul ăla. De la alte echipe, nu de la noi.

Ştefănescu zic că nu e mai bun decât Luis Phelipe. Am vrut să-l iau, dar n-au vrut să-l vândă, dar tot nu e mai bun decât Luis Phelipe, că dacă chiar insistam îl luam. Vă dau 1 milion, dau şi 3 milioane pe un jucător. Acum sunt mult mai bogat decât atunci, dădeam înainte. Nu am dat 3 milioane pe Coman, 2 pe Nedelcu, pe Tănase, 2.2. Nu am ce jucători să iau, nu există.

Ajungând în situaţia că n-ai marfă în România preferi să iei străini, ca să poţi câştiga campionatul. Phelipe are 22 de ani, Baba are 23 de ani, Antwi are 22. Am mers şi pe ajutorul de la Dumnezeu. De 7-8-10 milioane de euro pot fi, că sunt tineri”, a spus Gigi Becali la orangesport.ro.