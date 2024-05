Ilie Năstase, replică dură pentru Florin Talpan: "Îl dau în judecată"! Declaraţii devastatoare: "Nu mai gândeşte, a luat-o razna" - Antena Sport

Florin Talpan a reacţionat dur pe contul său de Facebook, după afirmaţia lui Ilie Năstase.

„Având în vedere zecile de mesaje și de apeluri telefonice primite azi de la suporterii steliști și de la jurnaliști cu privire la motivarea hotărârii pronunțate în dosarul nr. 489513/2017*, având ca obiect acțiune în constatare palmares, vă aduc la cunoștință faptul că, până acum, motivarea hotărârii nu a fost comunicată Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Sunt foarte curios în baza căror dispoziții legale, unii jurnaliști află înainte de părțile din dosar motivarea hotărârii!

Voi formula o adresă Președintelui Curții de Apel București să ni se spună cum este posibil acest lucru!

„Ilie Năstase nu e ofiţer de carieră! Nu am fost şi nu voi fi subordonatul lui”

Când voi primi hotărârea redactată, o voi analiza și vă voi prezenta pe larg hotărârea.

Am muncit foarte mult pentru câștigarea acestui dosar și sunt mândru de realizările mele! Așa cum am promis, voi apăra drepturile clubului până când această ‘căpușă’ numită fcsb nu va mai atenta la palmaresul, numele și marca Steaua București.

Pentru că am fost foarte ocupat cu alte dosare și nu numai, nu am putut răspunde întrebărilor jurnaliștilor cu privire la afirmațiile lui Ilie Năstase la adresa mea. Precizez acum că părerea acestuia despre mine nu are importanță, cu atât mai mult cu cât acesta nu este ofițer de carieră!