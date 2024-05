Florin Talpan, atac devastator la FCSB şi la Ilie Năstase: "Continuă să nu respecte legea"! Cum a numit echipa lui Gigi Becali - Antena Sport

Am muncit foarte mult pentru câștigarea acestui dosar și sunt mândru de realizările mele! Așa cum am promis, voi apăra drepturile clubului până când această ‘căpușă’ numită fcsb nu va mai atenta la palmaresul, numele și marca Steaua București.

Pentru că am fost foarte ocupat cu alte dosare și nu numai, nu am putut răspunde întrebărilor jurnaliștilor cu privire la afirmațiile lui Ilie Năstase la adresa mea. Precizez acum că părerea acestuia despre mine nu are importanță, cu atât mai mult cu cât acesta nu este ofițer de carieră!

Eu nu am fost niciodată subordonatul lui și nu voi fi niciodată!

Toată lumea știe că acesta nu a respectat legea, fiind condamnat penal la pedeapsa de 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare și amânare a executării acesteia pentru că a condus băut, și din păcate continuă să nu o respecte atunci când, îmbrăcat în uniformă militară, susține că fcsb este Steaua, deși cunoaște foarte bine pronunțarea instanțelor române în legătură cu acest aspect!

Ar fi de preferat ca, de acum încolo, să ia taxiul după petreceri! Știe el de ce!

Seară bună tuturor!”, a scris Florin Talpan pe contul de Facebook.

„Îmi face toată ziua dosare!” Cum l-a numit Gigi Becali pe Florin Talpan: „Acum o să îmi ceară 50.000 de euro”

Cum l-a numit Gigi Becali pe Florin Talpan, după ce „războiul” dintre patronul FCSB şi juristul CSA Steaua este fără întrerupere în instanţă. Omul de afaceri şi-a pierdut răbdarea cu principalul său rival şi anunţă că nici măcar nu se mai duce să se apere în faţa judecătorilor.