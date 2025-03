Ilie Stan a dezvăluit cum i-a impus Gigi Becali un jucător: "Mi-a arătat pe telefon! Eram tâmpit să nu-l bag?!" - Antena Sport

Ilie Stan a făcut dezvăluiri despre perioada în care a fost antrenor la FCSB. Ilie Stan a povestit cum i-a impus Gigi Becali un jucător în echipă.

Ilie Stan a dezvăluit şi mecanismul prin care Gigi Becali a ordonat o schimbare. După meci, Ilie Stan şi-a dat demisia. Ilie Stan a fost antrenor la FCSB în perioada octombrie 2011 – martie 2012.

Ilie Stan a dezvăluit cum i-a impus Gigi Becali un jucător

”În țările arabe nu îți spun direct. Trimit prin managerii pe care îi au pe acolo și simți imediat. Eu o să fiu sincer.

Când eram la FCSB și l-a trimis pe Narcis Răducan, mi-a arătat pe telefon ‘Tatu, Tatu, Tatu’. Am zis, ‘ok. Câștig, plec. Nu câștig, plec’. Și am plecat. Asta e. A fost primul mesaj și ultimul. Și am plecat. L-am băgat cu Mediaș, am făcut 0-0 și mi-a ratat din trei metri.

Eram tâmpit să nu-l bag? (n.r. dacă l-ar fi băgat din propria inițiativă pe Leandro Tatu în teren) Nu. Nu era ceea ce voiam”, a spus Ilie Stan la digisport.ro.