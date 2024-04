Imaginea horror cu Romario Benzar după ce a fost lovit de Abdallah! Fostul jucător şi-a dat bandajul jos şi le-a arătat tuturor! - Antena Sport

Bogdan Andone a comentat şi incidentul cu arbitrii, din prima repriză a meciului, în urma căruia a văzut cartonaşul roşu.

”O victorie dramatică, dar importantă. Cea mai importantă este credința băieților în echipă. În alte meciuri am pierdut pe final, azi Dumnezeu ne-a dat punctele înapoi.

Nu vreau să mai discut subiectul ăsta (n.r. despre eliminarea sa din prima repriză), dar la noi nu prea poți să ai dialog cu arbitrii.

Le-am transmis (n.r. jucătorilor) că trebuie să avem multă răbdare, că trebuie să avem încredere să jucăm până la fluierul final al arbitrului.

Mă bucur pentru Mailat că are trei goluri în trei meciuri. Am făcut un pas important azi. Suntem obișnuiți cu presiunea asta. Am spus-o, am încercat să nu pun eu presiune pe băieți.

Atmosfera a fost extraordinară. Le mulțumesc suporterilor. Le dau încredere jucătorilor. Îi rog să vină și la meciul de la Ploiești”, a declarat Bogdan Andone pentru digisport.ro după FC Botoşani – Dinamo 2-1.

Bogdan Andone a „explodat” la arbitri şi a văzut cartonaşul roşu în minutul 31 al meciului. Andone a protestat vehement după un out, care, în opinia lui Andone, a fost dictat greşit de Găman. El nu s-a putut calma, apropiindu-se amenințător de arbitrul de rezervă, aşa că Găman i-a arătat cartonaşul roşu. După ce a văzut roşu, Andone s-a îndreptat ameninţător şi spre Găman.