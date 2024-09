Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre titlu, după ce Universitatea Cluj a câştigat în Giuleşti - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre titlu, după ce Universitatea Cluj a câştigat în Giuleşti. Clujenii au câştigat cu 2-0 în Giuleşti şi au un avans de 5 puncte în fruntea clasamentului.

Ioan Ovidiu Sabău a spus că obiectivul realist din acest sezon ar fi calificarea în playoff, iar la anul echipa sa să se bată la titlu. Totuşi, Sabău a spus că se gândeşte că ar putea da lovitura şi în acest sezon.

”(n.r. vă gândiți la câștigarea titlului în acest sezon?) Când ajungi aici, oricând ai vrea tu, te gândești ce frumos ar fi dacă s-ar întâmpla (n.r. să iei titlul). În sezonul acesta obiectivul realist ar fi play-off-ul, iar în anul viitor să ne batem la titlu”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la digisport.ro.

Alex Chipciu a făcut dezvăluiri despre salariile de la U Cluj după 2-0 cu Rapid. Jucătorul lui Ioan Ovidiu Sabău nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul partidei.

„Am câştigat şi anul trecut. Cumva am reuşit să trecem peste minutele alea când ei sunt foarte periculoşi. Am fost inteligenţi şi apoi am avut jocul în controlul nostru. Nu ştiu dacă e vorba neapărat de ritm, e vb să jucăm fotbal, să ţinem stilul ăsta de joc. E clar că lucrăm bine. Suntem foarte bine antrenaţi de domnul Sabău. Ne-a dat această versatilitate, ne-am adaptat. Atunci când vedem că nu merge ceva, schimbăm.