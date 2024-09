Alex Chipciu, dezvăluiri despre salariile de la U Cluj după 2-0 cu Rapid: "Am auzit că 20.000, că 15.000... Nu am salariul ăsta" - Antena Sport

Alex Chipciu a făcut dezvăluiri despre salariile de la U Cluj după 2-0 cu Rapid. Jucătorul lui Ioan Ovidiu Sabău nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

U Cluj a învins-o, în deplasare, pe Rapid, cu scorul de 2-0, în etapa a 9-a a sezonului de Liga 1. Partida din Giulești a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Alex Chipciu, dezvăluiri despre salariile de la U Cluj după 2-0 cu Rapid

„Am câştigat şi anul trecut. Cumva am reuşit să trecem peste minutele alea când ei sunt foarte periculoşi. Am fost inteligenţi şi apoi am avut jocul în controlul nostru. Nu ştiu dacă e vorba neapărat de ritm, e vb să jucăm fotbal, să ţinem stilul ăsta de joc. E clar că lucrăm bine. Suntem foarte bine antrenaţi de domnul Sabău. Ne-a dat această versatilitate, ne-am adaptat. Atunci când vedem că nu merge ceva, schimbăm.

Ne gândim să o ţinem tot aşa, meci cu meci. Ar fi o greşeală din partea noastră să facem calcule, să vedem ce ne trebuie să câştigăm campionatul. Ce e adevărat e că am câştigat meciurile grele, cu CFR, cu Rapid, nu am pierdut cu FCSB.

Ne ajută mixul, că avem şi jucători tineri care sunt foarte buni. Lumea zice că wow, U Cluj pe primul loc, ce lucruri mari. Am tot auzit ce buget mare de la primărie. 20 de mii, 15 mii, eu nu am salariul ăsta. E echipă de locurile 8-9, ca buget.