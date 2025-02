Ioan Ovidiu Sabău, răspuns vehement după ce Florin Prunea a spus că îi plăcea băutura: "Nu am fost niciodată beat!" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău a avut o primă reacţie după ce Florin Prunea a spus că actualului antrenor de la Universitatea Cluj îi plăcea să consume băuturi alcoolice pe vremea când era jucător.

Ioan Ovidiu Sabău a respins cu vehemenţă acuzaţiile lui Prunea şi a precizat că până în 1993 nu a pus alcool în gură. De asemenea, Sabău spune că nu a consumat cafea până în 1995 şi nici nu a fumat.

Ioan Ovidiu Sabău, răspuns după ce Florin Prunea a spus că îi plăcea băutura

„Eu, până în 1993, nu am pus alcool în gură. Prima dată când am băut alcool a fost o bere, în 1993, când am ajuns în Italia. Era cu un fel de suc dulce pentru că nu îmi plăcea, era amară. Iar prima cafea am băut-o în 1995.

De ce spun asta? Noi vrem să fim niște modele și n-aș vrea să se înțeleagă că la vârsta de 16-17 ani, cea la care s-a referit prietenul meu Florin că ar fi fost vorba de băutură… nu trebuie să încurajăm acești tineri că am fi făcut performanță pentru că am fi fost într-un anumit fel. Vreau să clarific lucrurile: noi trebuie să fim un model pentru acești tineri. Chiar îi sfătuiesc și le spun că cel mai sănătos lucru e să nu consume alcool! E foarte important.

Eu am fost prea serios, prea profesionist. Nu mi-am permis niciodată așa ceva. Nu mi-a plăcut să folosesc alcool. Efectiv nu era de mine. Nu m-a nimerit chestiunea asta. Dacă am fumat? Nu, niciodată! Cred că undeva pe la 5-6 ani mai găseam chiștoace pe calea ferată când mergeam la pescuit. Niciodată nu mi s-a întâmplat să amețesc de la băutură și niciodată nu o să se întâmple cu mine așa ceva. O să am grijă și mă protejez în acest sens. Niciodată nu am fost beat, asta vrau să spun! Mă pot mândri cu acest lucru că am reușit, chiar și când erau anumite evenimente importante. Întotdeauna am știut să temperez lucrurile și să fiu echilibrat.