Ionuţ Cojocaru, noul star al lui Gică Hagi. "Dublă" şi assist în Farul - CFR Cluj 5-1: "Un meci formidabil! Asta trebuie să fac" - Antena Sport

„A fost un meci formidabil. Eu mi-am făcut treaba, am dat pasă de gol, gol. Cam asta trebuie să fac pe postul meu.

Am avut foarte multe accidentări la juniori, nu prea am jucat, dar Mister a avut multă încredere în mine. Mă antrenez de mic cu prima echipă, cei mai experimentaţi îmi spun să joc de plăcere. Cea mai importantă e sănătatea, acum am o durere în spate, sper să fiu bine pentru meciul cu Rapid.

Noi ne dorim să fim cât mai sus cu putinţă, ne dorim să ajungem în Europa.

Nu avem regrete, noi jucăm fiecare meci la victorie. Anul acesta nu s-a putut să devenim campioni, dar luptăm pentru locul 2„, a declarat Ionuţ Cojocaru la digisport.ro.

Farul: Buzbuchi – M. Popescu (Sîrbu ’61), Larie, Gustavo Marins, C. Ganea – Vînă (Dănuleasă ’73), Queiros (Nedelcu ’73), Grameni – Grigoryan, Munteanu (Andronache ’79), I. Cojocaru (Rivaldinho ’79). Antrenor: Gheorghe Hagi

CFR Cluj: Sava – Manea (Mogoş ’46), Kresic, Boben, Camora – Muhar (Tachtsidis ’46), K. Keita, Avounou (Fica ’82) – Deac, Bîrligea (Michael ’45), Otele (A. Radu ’87). Antrenor: Francisc Dican Cartonaşe galbene: Larie ’62, Grigoryan ’64 / Otele ’47, Boben ‘82 Arbitri: Florin Andrei – Mircea Mihail Grigoriu, Ovidiu Artene – Iulian Dima Arbitri VAR: Sorin Costreie, Marius Cristian Marchidanu Observator: Vasile Bratu Farul a ajuns pe locul 2 în Liga 1 Farul a ajuns pe locul 2 în Liga 1, după victoria de senzaţie de la Ovidiu cu CFR Cluj. Farul – CFR Cluj s-a terminat 5-1. Ardelenii au căzut pe locul 4 în Liga 1. Farul a urcat peste CFR Cluj şi Universitatea Craiova cu această victorie. Constănţenii au 32 de puncte, cu unul peste CFR şi Universitatea Craiova. Reclamă

Iată cum arată acum clasamentul în Liga 1, după ce constănţenii i-au umilit pe ardeleni:

1. FCSB – 44 de puncte

2. Farul – 32 de puncte

3. Universitatea Craiova – 31 de puncte

4. CFR Cluj – 31 de puncte

5. Rapid – 28 de puncte

6. Sepsi – 27 de puncte

