Ironia lui Cristi Săpunaru, după ce Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo. Ce a făcut căpitanul giuleștenilor - Antena Sport

Nu ne aşteptam să fie un meci uşor. Am ieşit mai şifonat, consider că am avut şi faulturi care nu s-au dat, dar trecem peste.

Noi suntem conştienţi că nu am arătat bine, că am luat 3 puncte. Ca joc nu cred că i-am mulţumit pe fani. Ei au fost alături de noi, au fost pe Giuleşti. Cred că au trăit la intensitate maximă şi ei”, a declarat Paul Iacob, la digisport.ro.