Rapidiştii rămân cu picioarele pe pământ, după victoria cu Dinamo: "Trebuie să învăţăm să fim o echipă mare" - Antena Sport

Reclamă

„Am avut un meci destul de slab, nu ne-am creat multe ocazii. Dinamo a avut mai mult iniţiativa, nu îşi merită locul. Trebuie să învăţăm să fim o echipă mare, echipele mari câştigă şi când joacă prost. Nu suntem încă o echipă mare.

Pentru mine Dinamo nu va fi niciodată o echipă mică. Faptul că nu au legat rezultate poate i-a doborât psihic, dar cred că meritau să fie mai sus.

Reclamă

Nu ne aşteptam să fie un meci uşor. Am ieşit mai şifonat, consider că am avut şi faulturi care nu s-au dat, dar trecem peste.

Noi suntem conştienţi că nu am arătat bine, că am luat 3 puncte. Ca joc nu cred că i-am mulţumit pe fani. Ei au fost alături de noi, au fost pe Giuleşti. Cred că au trăit la intensitate maximă şi ei”, a declarat Paul Iacob, la digisport.ro.

Fază controversată în Dinamo – Rapid!

Fază controversată în Dinamo – Rapid! În debutul reprizei secunde a derby-ului de pe Arena Naţională, jucătorii echipei lui Cristiano Bergodi au cerut o lovitură de la 11 metri.

Reclamă 4 / 0/3

Albion Rrahmani, atacantul kosovar al giuleştenilor, a căzut în careul lui Golubovic după o intervenţie întârziată a lui Velkovski. Faza a fost analizată de VAR, dar decizia lui George Găman de a nu acorda penalty a fost menţinută. După un final de primă repriză nebun între Dinamo şi Rapid, cu două goluri, actul secund a început cu o fază controversată. Albion Rrahmani a ajuns în careul „câinilor” şi a căzut după o intervenţie a lui Velkovski asupra sa. George Găman, arbitrul partidei, a făcut semn că intervenţia fundaşului dinamovist a fost regulamentară, după care a aşteptat confirmarea din cabina VAR. După câteva momente de aşteptare, VAR i-a dat dreptate centralului. Jocul a fost reluat, spre nemulţumirea lui Rrahmani, care a încercat în zadar să îi explice lui Găman că a fost faultat de Velkovski, dar şi a lui Cristiano Bergodi, care a fost surprins de camerele TV nemulţumit de decizia arbitrilor.

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...