Ivaylo Petev și-a făcut praf jucătorii după meciul cu UTA: „Am primit două goluri precum copiii de grădiniță” - Antena Sport

Totodată, tehnicianul a dezvăluit și ce schimbări va face în această pauză competițională, pentru ca formația sa să joace mult mai bine la reluarea campionatului.

”Am început foarte prost, am primit două goluri precum copiii de grădiniţă. După 30 de minute, am reacţionat, am controlat a doua repriză, am avut multe ocazii, am ratat penalty, dar pierdem alte două puncte.

Nu este pentru prima dată când primim asemenea goluri. Ce voi schimba? Trebuie să schimb ceva, avem probleme în defensivă, dar echipa nu a reacţionat bine când am pierdut posesia. Subestimăm anumite situaţii, de aceea primim două goluri. Trebuie să schimbăm ceva.

Nu este uşor, putem încerca să aducem anumiţi jucători, dar vom vedea. Dacă ne dorim să obţinem ceva, trebuie să fim sută la sută concentraţi în defensivă. Nu am vorbit cu patronul. (n.r. Vei avea sprijinul patronului şi în următorul sezon?) (n.r. râde). Vom vedea”, a spus Ivaylo Petev, potrivit orangesport.ro.

Mircea Rednic schimbă tot la UTA, după egalul cu Universitatea Craiova

După ultimul meci al anului, Mircea Rednic s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi, care nu au reușit să profite de avantajul de 2 goluri și au pierdut astfel 2 puncte importante.

De asemenea, „Puriul” a dezvăluit faptul că își va băga jucătorii în ședință înainte de vacanță, pentru a vedea pe cine se va mai baza la reluarea campionatului. „Au fost ceva discuții. Azi și-au primit banii. Era o întârziere de trei săptămâni. Eu am fost de acord cu punctul lor de vedere până într-un punct. Conducătorii le-au spus că până la meciul cu Universitatea Craiova vor fi la zi. Nu uitați că s-a refăcut o echipă. Putem spune că suntem pe plus. Mâine avem o ședință. Cei care nu s-au impus, e normal că nu are rost să îi țin. Vom lua în pozițiile unde am suferit”, a spus tehnicianul.