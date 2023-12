Mircea Rednic schimbă tot la UTA, după egalul cu Universitatea Craiova: „Avem ședință! Nu are rost să îi țin” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, acesta a analizat și arbitrajul partidei și a menționat faptul că arbitrajul video ar fi trebuit să verifice și golurile marcate de olteni.

„Am început bine, dar cei care au intrat nu au adus plusul care trebuia. Ne-au surprins. Totuși, am avut 2-0. Dacă nu luam gol, câștigam. La gol a fost greșeala noastră. Nu se face asta. Am fost surprinși. Raul Silva merita vreo două galbene.

Dacă la fiecare gol al nostru VAR-ul verifica, de ce nu au verificat și la ei? Nu o spun ca pe un reproș. Repriza a doua a fost altfel. Ne-am apărat și am reușit să schimbăm. Jucătorii care au venit de pe margine n-au adus nimic. Dacă echilibram cu schimbările, rezultatul era altul. Stahl nu a avut curaj. De aia l-am schimbat”, a spus Mircea Rednic, potrivit digisport.ro.

De asemenea, „Puriul” a dezvăluit faptul că își va băga jucătorii în ședință înainte de vacanță, pentru a vedea pe cine se va mai baza la reluarea campionatului.

„Au fost ceva discuții. Azi și-au primit banii. Era o întârziere de trei săptămâni. Eu am fost de acord cu punctul lor de vedere până într-un punct. Conducătorii le-au spus că până la meciul cu Universitatea Craiova vor fi la zi. Nu uitați că s-a refăcut o echipă. Putem spune că suntem pe plus. Mâine avem o ședință. Cei care nu s-au impus, e normal că nu are rost să îi țin. Vom lua în pozițiile unde am suferit”, a mai spus tehnicianul.

Claudiu Micovschi n-a avut loc la Rapid, dar dă recital la UTA! Mircea Rednic l-a transformat într-un golgheter veritabi Atacantul de 24 de ani a făcut praf apărarea oltenilor pregătiți de Ivaylo Petev în meciul direct din etapa a 21-a a sezonului de Liga 1. Acum, Dan Șucu ar putea regreta faptul că a căutat soluții în atacul echipei pe piața transferurilor. Jucătorul de la echipa lui Mircea Rednic a avut o evoluție excepțională în primele 7 minute ale partidei cu Universitatea Craiova. Acesta a reușit să puncteze încă din minutul 3 al acestui duel, după ce coechipierii acestuia au făcut praf apărarea oltenilor. La momentul respectiv, după o serie de pase excelente, Micovschi a primit balonul de la Cooper într-o poziție senzațională și a trimis, fără probleme, balonul în poarta apărată de Popescu. De asemenea, acesta a contribuit și la al doilea gol al „textiliștilor”, care a fost marcat în minutul 7. La momentul respectiv, Cooper a avut o cursă senzațională în partea stângă a careului și a reușit să trimită mingea peste portarul Universității. Micovschi a fost pe fază și a lovit mingea, iar Silva nu a mai putut interveni și și-a trimis balonul în propria poartă.