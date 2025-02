Jordan Gele şi-a primit "botezul" la FCSB! Ce a păţit la primul antrenament de la baza din Berceni - Antena Sport

După despărţirea de Daniel Popa, FCSB avea un loc liber pe listă, iar patronul roş-albaştrilor voia să transfere neapărat un atacant.

Becali a dezvăluit şi că Gele va câştiga 10.000 de euro pe lună la FCSB:

„Aseară am rezolvat transferul, pe la 11-12 noaptea. Nu știam cine e impresarul, am vorbit cu el, i-am zis să-mi spună condițiile. Va primi 10.000 de euro pe lună, un an și patru luni contract. El știa de 200.000, dar eu dădusem 300.000, ca să induc lumea în eroare.

Băiatul a zis că e șansa vieții lui, și-a făcut imediat bagajele. Cei de la Slobozia au zis că decât să piardă 300.000 de euro la vară, mai bine îl dau acum. Înseamnă trei luni de salarii pentru ei, e o performanță, când vindeau vreodată pe atât?

Ieri am fost puțin agitat, am zis bă, nu se poate, am zis că suntem prea idioți! Cum să ai loc liber pe listă și să nu ai jucător? Noi nu aveam atacant cu CFR Cluj. Nu poți să-l distrugi pe Bîrligea, să joace din trei în trei zile”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.