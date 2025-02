"Am zis că suntem prea idioţi!" Gigi Becali a dezvăluit cum l-a transferat pe Jordan Gele la FCSB: "Am fost puţin agitat" - Antena Sport

Jordan Gele a semnat cu FCSB în ultima zi a perioadei de transferuri din această iarnă. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit cum a reuşit să îl aducă pe fostul atacant al Unirii Slobozia.

Mutarea s-a perfectat aproape de miezul nopţii, iar Becali a recunoscut că a avut câteva emoţii în ceea ce priveşte transferul lui Gele la FCSB.

Gigi Becali, după ce l-a transferat pe Jordan Gele la FCSB: „Şi-a făcut bagajele imediat”

După despărţirea de Daniel Popa, FCSB avea un loc liber pe listă, iar patronul roş-albaştrilor voia să transfere neapărat un atacant.

Becali a dezvăluit şi că Gele va câştiga 10.000 de euro pe lună la FCSB:

„Aseară am rezolvat transferul, pe la 11-12 noaptea. Nu știam cine e impresarul, am vorbit cu el, i-am zis să-mi spună condițiile. Va primi 10.000 de euro pe lună, un an și patru luni contract. El știa de 200.000, dar eu dădusem 300.000, ca să induc lumea în eroare.