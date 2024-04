Jucătorul propus la Rapid, de la FCSB! Mesajul clar al lui Dumitru Dragomir: „Să-l ia!” - Antena Sport

„Nu ştiu ce am. Este o seară tristă pentru noi, nu am reuşit să fim mai lucizi în faţa porţii. La 1-1 am avut ocazii mari.

Vă spun eu, acel Rapid s-a dus din moment ce nu fructificăm momentele cheie. Am avut 4-5 meciuri când puteam marca singuri şi ne-am pus piedică singuri.

E o perioadă neagră, nu suntem bine. Nu e neapărat frustrare, dar dezamăgiţi suntem. Ne-am pus piedică singuri!

Dacă stau să o luăm cum trebuie, în toate meciurile am avut ceva de arătat. Am ratat momentul oportun şi, cum am zis, ne-am pus piedică singuri!

Momentan nici nu ştiu ce să mai facem. După fiecare meci spunem că trebuie să facem mai multe, dar nu se schimbă nimic„, a declarat Marian Aioani la digisport.ro.