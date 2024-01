"Nici japonezii nu ştiu să mănânce aşa!" Imagini fabuloase cu Mihai Stoica. A sărbătorit cu salată boeuf, dar fără tacâmuri - Antena Sport

Când a fost întrebat de alte posibile transferuri, Charalambous a declarat că a discutat cu Gigi Becali şi Mihai Stoica, spunând că este mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie în acest moment:

„Vreau să îmi felicit jucătorii pentru atitudine şi efort. Ştiam că meciul va fi foarte greu. Am suferit, dar eram pregătiţi. Am reuşit să înscriem la sfârşitul primei reprize.

Am încercat să riscăm şi a fost foarte important pentru noi că am marcat al doilea gol. Ne-am descurcat bine. Cel mai bun lucru a fost atitudinea arătată. Sunt puncte foarte importante.

Atitudinea e de nota 10. Întotdeauna sunt lucruri de îmbunătăţit, dar vom vedea de mâine. Jucătorii trebuie să se bucure pentru această victorie, dar e un drum lung.

(n.r. dacă e supărat pe cartonaşul galben primit de Olaru) Sunt fericit cu Olaru, e căpitanul echipei, e inima echipei.

(n.r. despre eventuale transferuri) Am zis ieri că sunt fericit cu lotul pe care îl am. Am discutat cu patronul, cu MM, ei sunt cei care iau deciziile. Acum trebuie să ne bucurăm de această victorie”, a declarat Elias Charalambous, la digisport.ro.

FCSB s-a distanţat la 16 puncte de Universitatea Craiova. Roş-albaştrii au 11 puncte avans faţă de principala urmăritoare, Rapid.