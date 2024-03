Marius Ștefănescu a rupt tăcerea, după acuzațiile lui Dan Șucu. Răspunsul jucătorului: „Acest băiat ce face? Trântește meciuri!” - Antena Sport

Reclamă

Într-un interviu acordat site-ului oficial al lui Spesi, acesta a vorbit despre momentul în care a primit cartonașul galben la meciul cu Petrolul și a spus că nici nu știa faptul că Sepsi se va duela cu FCSB, în prima etapă din playoff.

„Nu am vrut să răspund deloc la acest acuzaţii, dar am văzut că s-a vorbit foarte mult în ultimele 3-4 zile şi s-a exagerat. Sunt nişte lucruri care nu sunt adevărate, toată lumea mă ştie, îmi cunoaşte caracterul. Eu nu m-am gândit niciodată să iau acel cartonaş galben, să nu joc cu FCSB.

Nici nu ştiam că jucăm cu FCSB. Se ştie că ultimele două locuri din play-off s-au decis în ultima etapă. Puteam să terminăm pe 5 şi să jucăm împotriva Rapidului sau CFR-ului, nici acolo nu se ştia. Au fost nişte acuzaţii care nu şi-au avut rostul. Vreau doar să îmi spun punctul meu de vedere”

A fost un meci cu presiune, cel cu Petrolul. Mai mulţi jucători de la Petrolul mi-au făcut semne să tac. Am zis să nu răspund pe teren. Ştiam că le mai puteam da gol în 5 minute. Şi când am marcat, am avut un gest nesportiv. Le-am făcut semn să tacă, arbitrul m-a văzut şi mi-a dat cartonaş galben. Nici nu mă gândeam că acel galben o să scoată atâtea acuzaţii la adresa mea”, a spus Marius Ștefănescu, în interviul publicat de Sepsi pe contul oficial de Facebook.

Ce spunea Dan Șucu despre Marius Ștefănescu

Dan Șucu l-a atacat pe Ștefănescu după FCSB – Sepsi, din prima etapă a playoff-ului. După victoria roș-albaștrilor, acționarul majoritar a spus că mijlocașul nu a dorit să joace împotriva echipei lui Gigi Becali.

“Noi am spus că, din punctul nostru de vedere, Marius Ștefănescu nu a vrut să participe la meciul respectiv. Este al treilea meci în care nu a jucat cu cei de la FCSB. A dat gol în minutul 92, în 94 a luat galben, iar în 95 s-a terminat meciul. Sunt prea multe coincidențe. Da, știu, e o acuzație gravă”, spunea Dan Șucu, la digisport.ro.

