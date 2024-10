Marius Şumudică a numit lucrul pe care îl are în comun cu Gică Hagi: "Noi suntem singurii antrenori care au făcut asta" - Antena Sport

Denis Alibec a rămas dezamăgit că nu a prins niciun minut la naţională, dar a precizat că respectă decizia luată de Mircea Lucescu.

„Îmi pare rău că nu am avut minute la naţională. Chiar mă aşteptam să joc mai mult, dar este decizia lui Mister şi nu pot să comentez. Eu mereu am avut presiune când am jucat, mereu lumea se aştepta de la mine să decid meciul”, a spus Denis Alibec în conferinţa de presă.

Alibec a vorbit şi despre meciul cu Rapid din Giuleşti şi a spus că victoria este crucială. „Va fi un meci foarte greu, şi noi şi ei au nevoie de puncte. Cred că este crucială victoria aceasta. Trebuie să ne impunem jocul şi să controlăm meciul. Important e să câştigăm, nu contează cine marchează. Trebuie să ridicăm nivelul faţă de meciurile cu Buzău şi Dinamo. Nu se joacă ultima carte, dar este un meci important”, a mai spus Alibec.