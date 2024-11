Marius Şumudică, dat pe spate de un jucător de la Rapid: "În scurt timp va ajunge titularul echipei naţionale!" - Antena Sport

Marius Şumudică e de părere că Mircea Lucescu va folosi în scurt timp un jucător de la Rapid ca titular în echipa naţională. Şumudică a făcut un pariu nebun şi a spus că Borza va ajunge în scurt timp titularul naţionalei.

Postul de fundaş stânga la echipa naţională este unul cu probleme. În afara lui Nicuşor Bancu, atât Edi Iordănescu cât şi Mircea Lucescu au trebuit să improvizeze în momentul în care nu au putut să îl folosească pe Bancu.

Marius Şumudică e de părere că Andrei Borza va ajunge titular la echipa naţională

„Borza, în scurt timp, cred că va ajunge titularul echipei naţionale pe postul de fundaş stânga. Gândiţi-vă că Borza joacă de atât timp în prima ligă şi mai are doi ani cât timp este under. Este un jucător matur, s-a calificat la U21 şi l-a ajutat mult, un jucător care a crescut. Eu, de când lucrez cu el, cred că are o ascensiune şi se vede. Este pariul meu şi va pune probleme în scurt timp şi se va bate cu Bancu pentru postul de fundaş stânga în echipa naţională„, a spus Marius Şumudică.

Andrei Borza a fost criticat în trecut de Edi Iordănescu

Fundaşul stânga al Rapidului a fost criticat dur de Edi Iordănescu în trecut. După celebra escapadă de la Iaşi, fostul selecţioner a avut un discurs dur la adresa jucătorului Rapidului.

„Borza să-și pună ordine în viața personală, înainte de a veni la națională. Eu nu accept gesturi de genul respectiv. Rapid a cheltuit bani mulți la transfer, este un club bine structurat, cu o mentalitate corectă, dar eu nu voi accepta niciodată asemenea episoade la națională.

Când pierzi, suferi, analizezi, stai alături de coleg, pui capul pe umărul celui din stânga, data viitoare el pe al tău, stai și vezi, responsabil, ce-ai greșit. Înainte de a mai vorbi de partea lui sportivă, să vedem ce vrea el de la cariera lui.