Remarca făcută de Andrei Nicolescu, după primul eșec suferit de Dinamo în noul sezon: "Nu era cazul" - Antena Sport

“ Eu sunt foarte mândru de reacția pe care jucătorii au avut-o după meciul de la Galați. Dacă ne uităm la ultimele cinci deplasări la Galați, la care eu am fost prezent, în ultima am prestat cel mai bun joc. Asta e părerea mea.

Președintele clubului din Ștefan cel Mare a observat că echipa sa a făcut cel mai bun joc din ultimele deplasări pe care Dinamo le-a avut la Oțelul. În plus, Nicolescu a apreciat enorm faptul că doi jucători, respectiv Alexandru Musi și Maxime Sivis, și-au asumat public faptul că au greșit la cel de-al doilea gol al gălățenilor. În plus, Nicolescu a mărturisit și cum a decurs discuția din vestiar cu jucătorii echipei după startul ratat de sezon.

În vestiar am avut o discuție bărbătească. Cu toții am acceptat că e un moment foarte delicat, deși nu suntem vinovați de mare lucru. Am muncit foarte bine, ne-am pregătit foarte bine, dar așa se întâmplă uneori. Cu toții am decis să strângem rândurile și mai tare și să stăm împreună. Doar cu caracterele puternice ne putem duce mai sus“, a declarat Andrei Nicolescu la evenimentul realizat de un partener al alb-roșilor.

Cum vrea Dinamo să o bată pe FCSB. Andrei Nicolescu, dezvăluiri înainte de derby

Andrei Nicolescu merge pe ideea că într-un derby se egalizează forțele și că nu există nicio echipă favorită. Mai mult, preşedintele celor de la Dinamo ştie cum se poate impune echipa lui Zeljko Kopic în disputa contra marii rivale. Are nevoie de mai multă energie și disponibilitate la efort.

”Un derby e un derby. Energiile și emoțiile sunt la cote maxime. Cred că jucătorii se mobilizează cu totul altfel. Nu contează nici locul în clasament, nici forma sportiva, ci doar energia. Cu cât un club e mai unit, cu atât vă arăta mai bine”, a spus Nicolescu, citat de digisport.ro.