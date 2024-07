Marius Şumudică îi spulberă visul suprem al lui Gigi Becali: "Îţi spun corect! Nu ne ascundem!" - Antena Sport

„Numai pe ăsta îl luam (n.r.: Panagiotis Tachtsidis), pentru că în centrul terenului nu are așa ceva. Are jucători buni, dar nu are niciun jucător de pasă. Ai văzut cum pasează ăsta cu stângul și cu dreptul, îți e mai mare drag de el.

Fii atent ce îți spun acum, nu e bibilit, nu e mângâiat. Ăsta trebuie răsfățat, trebuie să îl bibilești. Obligatoriu trebuie bibilit, sunt oameni în care dai cu barda în ei și alții pe care trebuie să îi mângâi pe cap. Secretul cu Tachtsidis e să îl mângâi.

Dacă te califici în grupele Champions League îi mai ceri 300.000 de euro, are de unde să dea. Tachtsidis poate să îl pună în valoare pe Popa, mă și mir cum nu l-a luat Neluțu Varga pe Popa de la U Cluj. Gigi se duce în grupele Ligii Campionilor dacă îl ia pe Tachtsidis, fac pariu pe cât vreți”, a declarat Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.