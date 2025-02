Marius Şumudică, prima reacţie după ce a fost făcut praf de Alex Chipciu: "Eu sunt antrenor!" - Antena Sport

Marius Şumudică a avut o primă reacţie după ce a fost făcut praf de Alexandru Chipciu. Jucătorul Universităţii Cluj a avut un discurs manifest în care a vorbit şi despre preţul gecilor cu care s-a afişat Marius Şumudică în acest sezon.

Deşi discursul lui Alex Chipciu a fost unul extrem de dur, Marius Şumudică a avut o replică moderată.

Marius Şumudică, prima reacţie după ce a fost făcut praf de Alex Chipciu

„Eu sunt antrenor, nu stau să vorbesc cu jucătorii”, a spus Marius Şumudică la digisport.ro. Antrenorul Rapidului a analizat şi partida de la Galaţi şi e de părere că echipa sa a pierdut două puncte.

„Am pierdut două puncte. Am avut ocazii incredibile, nu am văzut în viaţa mea. Consider că am pierdut două puncte. Asta e soarta mea, nu ştiu ce să mai spun. Îmi pare rău de băieţi, pentru suporteri, meritau 3 puncte. Am primit gol pe o greşeală, terenul a fost execrabil. Suporterii fac o atmosferă şi în spatele meu acolo, dar m-am obişnuit. Dacă Sepsi bate la FCSB, să bată.

S-a văzut şi din punct de vedere fizic şi tehnic că suntem o echipă care joacă fotbal. Vom vedea cum va fi, de abia a venit. Au intrat amândoi, au intrat bine. Din păcate, nu am reuşit să ţinem de rezultat. Noi nu am învăţat, ca alte echipe, să facem un joc murdar. Noi nu ascundem mingile, nu le desumflăm. Am încercat să le zic, dar nici nu mă făceam auzit. Nu este problema mea acum Njie. Eu sunt antrenor, nu stau să vorbesc cu jucătorii”, a spus Marius Şumudică.