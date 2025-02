Cum l-a numit Claudiu Petrila pe Elvir Koljic, după ce atacantul nu a marcat din fața porții în Oțelul - Rapid 1-1! - Antena Sport

Claudiu Petrila și Elvir Koljic sunt colegi la Rapid / Profimedia și captură Digisport. Claudiu Petrila a vorbit deschis despre prestația colegilor săi, din Oțelul – Rapid 1-1. Acesta a avut un mesaj și despre Elvir Koljic, care a avut un debut „de coșmar” la echipa lui Marius Șumudică. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Elvir Koljic a fost titularizat de Marius Șumudică pentru partida cu Oțelul. Acesta a avut două ocazii uriașe de a marca în prima repriză, însă nu a reușit să trimită mingea în plasă din poziții excelente. Mai mult decât atât, bosniacul s-a făcut de râs și nu a trimis mingea în plasă, dintr-un metru! Claudiu Petrila a vorbit despre Elvir Koljic, după Oțelul – Rapid 1-1 Totuși, Claudiu Petrila este sigur că Elvir Koljic este un „fotbalist foarte bun” și e de părere că atacantul transferat de la Universitatea Craiova va reuși să marcheze în următoarele partide. De asemenea, acesta a vorbit și despre prestația echipei sale și s-a arătat dezamăgit de faptul că giuleștenii au pierdut 2 puncte la Galați. „Golul meu nu prea contează, plecăm doar cu un punct de aici. Am avut jocul în mână, trebuia să facem orice pentru a nu mai primi gol. Reclamă

Am avut multe ratări, am reușit să marcăm. Am vorbit între noi, dacă marcăm să nu mai primim. În atac suntem foarte buni, dar din păcate a venit acel gol.

(n.r. Cum e Elvir Koljic?) Este un fotbalist foarte bun, sunt sigur că, pe viitor, va marca!

Stăm cu presiune, la fiecare meci sunt echipe care vor să fie în play-off. Mai avem 4 meciuri, trebuie să le câștigăm”, a spus, la digisport.ro.

